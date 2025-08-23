نہم نتائج ،سینکڑوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا،والدین پریشان
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )تحصیل صدر جھنگ کے اطراف میں واقع سرکاری سکولز 50 فیصد تک نتائج حاصل کرنے میں بھی ناکام، سینکڑوں طلبہ فیل، سرکاری سکولز کی کارکردگی پر والدین پریشان۔۔۔
تحصیل صدر جھنگ روڈ کے بیشتر گورنمنٹ سکولز مثبت نتائج دینے میں ناکام رہے ، جس کے باعث سینکڑوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔گورنمنٹ ہائی سکول چک 67 ج۔ب سدھار 71.41 فیصد کامیابی تناسب کے ساتھ سرفہرست رہا۔ گورنمنٹ ہائی سکول 41 ج۔ب 38 فیصد، گورنمنٹ ہائی سکول چک 83 ج۔ب 32 فیصد، گورنمنٹ ہائی سکول 245 ر ب 29 فیصد، گورنمنٹ ہائی سکول چک 258 ج ب 29 فیصد، گورنمنٹ ہائی سکول 27 فیصد، گورنمنٹ ہائی سکول 69 ج ب چبہ 25 فیصد، گورنمنٹ ہائی سکول 61 ج ب دھروڑ 23 فیصد، گورنمنٹ ہائی سکول چک 35 ج ب 18 فیصد، گورنمنٹ ہائی سکول چک 66 ج۔ب دھاندرہ 18 فیصد جبکہ گورنمنٹ ہائی سکول چک 275 ج ب پینسرہ 4.65 فیصد کامیابی کے ساتھ سب سے پیچھے رہا۔ والدین نے اعلیٰ حکام سے مایوس کن تعلیمی کارکردگی پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔