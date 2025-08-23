پیرمحل:تشدد اور دھمکیوں میں ملوث افراد کیخلاف مقدمہ درج
پیرمحل (نمائندہ دنیا )تشدد اور دھمکیوں میں ملوث افراد قانون کے شکنجے میں آگئے ۔گاؤں 778 گ ب کے مکین محمد اکرم نے الزام عائد کیا ہے کہ محمد انور نے اپنے دیگر 10 ساتھیوں کے ہمراہ صلاح مشورے کے بعد اچانک حملہ کر کے مجھے ، میرے کزن اور بھتیجے کو ناحق مضروب کر ڈالا۔
مدد کی پکار پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ملزم موقع سے فرار ہوگئے ۔اسی گاؤں کے محمد اشرف نے مؤقف اختیار کیا کہ محمد سرور نامی شخص نے دیرینہ عداوت کی بنا پر اپنے دیگر 11 ساتھیوں کے ہمراہ اچانک حملہ کر کے مجھے اور میرے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔گاؤں 749 گ ب کی رہائشی خاتون گل ناز بھی مخالف اعجاز وغیرہ کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہوگئی۔علاوہ ازیں موضع محرم کاٹھیہ کے مکین ظہور حسین نے الزام عائد کیا ہے کہ سہیل عباس نے اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ میرے 14 سالہ بیٹے علی امان کو اسلحہ کے زور پر اغواکر لیا اور کمرے میں قید کر کے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے رہے ۔متعلقہ تھانہ پولیس نے واقعات میں ملوث ملز موں کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائی کا آغاز کردیا ہے ۔