ڈائینگ فیکٹریوں کی چمنیوں کا زہر یلادھواں،شہری سانس ،آنکھوں اور جلدی امراض کاشکار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) ڈائینگ فیکٹریوں کی چمنیوں سے زہریلا دھواں خارج ہونا شہریوں کے لیے وبالِ جان بن گیا ہے ۔ گرد و نواح میں رہنے والے افراد بڑی تعداد میں سانس، آنکھوں اور جلدی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں جبکہ محکمہ ماحولیات تاحال صرف کاغذی کارروائیوں تک محدود ہے ۔
نیم صنعتی علاقوں میں قائم ڈائینگ فیکٹریوں کی چمنیوں سے مسلسل اٹھنے والا کالا دھواں انسانی صحت کے لیے سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے فیکٹری مالکان دن رات خطرناک کیمیائی اجزا کو بغیر کسی فلٹر کے فضا میں خارج کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں فضائی آلودگی خطرناک سطح تک پہنچ چکی ہے ۔ گلیوں اور گھروں میں زہریلے ذرات اور بدبو مستقل محسوس کی جارہی ہے جس سے بچے اور بزرگ کھانسی، دمہ، الرجی اور آنکھوں کی جلن جیسے امراض میں مبتلا ہیں۔منصور آباد، ناولٹی پل، مقبول روڈ، سرگودھا روڈ اور دیگر علاقوں کے مکینوں نے بتایا کہ متعدد بار محکمہ ماحولیات کو تحریری درخواستیں دی گئیں لیکن کسی قسم کا عملی اقدام سامنے نہیں آیا۔ شہریوں کے مطابق محکمہ کے افسر صرف چھاپوں اور جرمانوں کے دعوے کرتے ہیں جبکہ فیکٹریاں بدستور کھلے عام ماحول اور انسانی زندگیوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے فیکٹریوں میں فلٹر پلانٹ کی تنصیب اور سخت نگرانی کے بغیر اس مسئلے پر قابو پانا ناممکن ہے ۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے فوری نوٹس لے کر محکمہ ماحولیات کو متحرک کریں۔