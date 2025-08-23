چلڈرن ہسپتال میں بستروں کی کمی،مریض پریشان
فیصل آباد (بلال احمد سے ) چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں انتظامیہ کی غفلت نے معصوم بچوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں۔ ایک ہی بستر پر تین سے چار مریض بچے لٹا کر علاج کی سہولیات فراہم کی جانے لگیں جس سے مریض بچے ایک دوسرے کی بیماریوں کا شکار بننے لگے ہیں۔
چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں بڑھتے ہوئے مریضوں کے دباؤ اور انتظامیہ کی مبینہ غفلت نے علاج معالجے کی صورتحال کو نہایت سنگین بنا دیا ہے ۔ذرائع کا بتانا ہے کہ ہسپتال میں بستروں کی شدید کمی کے باعث مبینہ طور پر ایک ہی بستر پر بعض اوقات مختلف امراض میں مبتلا تین سے چار بچوں کو لٹا دیا جاتا ہے ، جس کے نتیجے میں معصوم مریضوں کے لیے دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے ۔ ذرائع کے مطابق ہسپتال میں روزانہ سیکڑوں مریض لائے جاتے ہیں مگر گنجائش کے مطابق بستروں کی کمی کے باعث انتظامیہ مجبوراً ایک ہی بستر پر متعدد بچوں کا علاج کر رہی ہے ۔خارش، نمونیا، ڈائریا، بخار، پیٹ کی خرابی اور حتیٰ کہ ماضی میں کئی بار ایڈز میں مبتلا بچوں کو بھی دیگر مریضوں کے ساتھ ہی علاج کے لیے رکھا جا چکا ہے ۔ اس صورتحال میں حفاظتی اقدامات اور انفیکشن کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہیں، جس سے بچوں کی زندگیوں پر مزید خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ والدین نے الزام عائد کیا ہے کہ ہسپتال میں صفائی ستھرائی اور ہائی جین کے انتظامات بھی انتہائی ناقص ہیں، جس کے باعث بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ مزید بڑھ گیا ہے ۔لواحقین کا کہنا ہے کہ کئی مرتبہ معاملہ اعلیٰ حکام کے نوٹس میں لایا گیا لیکن تاحال کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا۔ طبی ماہرین نے بھی خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی غفلت نہ صرف مریض بچوں کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے بلکہ دیگر صحت مند بچوں میں متعدی امراض پھیلنے کا بھی شدید خدشہ ہے ۔ ماہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ہسپتال میں بستروں کی تعداد بڑھائی جائے اور انفیکشن کنٹرول کے سخت انتظامات کیے جائیں تاکہ معصوم بچوں کو مزید خطرات سے بچایا جا سکے ۔شہریوں اور والدین نے وزیراعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ چلڈرن ہسپتال فیصل آباد کی اس تشویشناک صورتحال کا فوری نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ بچوں کی زندگیاں محفوظ بنائی جا سکیں۔