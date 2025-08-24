صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسافر اور شہری کی جیب سے ملزم نقدی ،موبائلزلے اڑے

  • فیصل آباد
مسافر اور شہری کی جیب سے ملزم نقدی ،موبائلزلے اڑے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسافر اور شہری کی جیبوں سے جیب تراش نقدی اورموبائل فونز نکال کر فرار ہوگئے۔

تھانہ غلام آباد کے علاقے محلہ رشید آباد کے قریب کہ ملزمان نے رکشے میں سفر کرنے کے دوران سرفراز نامی شہری کی جیب سے موبائل فون، نقدی اور دیگر سامان چوری کر لیا۔ تھانہ کوتوالی کے علاقے امین پور بازار میں علی نامی شہری خریداری میں مصروف تھا کہ اس دوران نامعلوم ملزمان نے اسکی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور فرار ہو گئے ۔ پولیس نے دونوں واقعات کے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کردی ۔

 

