منافع خوری ، ریٹ لسٹ نہ لگانے پر50ہزارکے جرمانے

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)مدینہ ٹاؤن کے علاقے ایڈن گارڈن روڈ اور کینال روڈ پر پرائس چیکنگ اور معائنے کی کارروائیاں کی گئیں۔

 ایڈمن آفیسر / پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ریاض حسین انجم نے 55 دکانوں اور کاروباری مراکز کا معائنہ کیا۔کارروائی کے دوران ناجائز منافع خوری اور ریٹ لسٹ نہ لگانے پر مجموعی طور پر50 ہزار روپے کے جرمانہ کئے گئے جبکہ2افراد کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ریاض حسین انجم نے واضح کیا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لئے روزانہ کی بنیاد پر پرائس کنٹرول مہم جاری ہے اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی لائی جاتی رہے گی۔

 

