سابق امید وار اظہرشیرازی کاحافظ سعید سے اظہار تعزیت
پیرمحل(نمائندہ دنیا)سابق امید وار قومی اسمبلی (ر)ایئر وائس مارشل اظہر حسن شیرازی نے محلہ غوثیہ آباد میں پولیس آفیسر حافظ سعید سے ملاقات کی اورانکے والد عبدالرشید کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ایصال ثواب کیلئے فاتحہ خوانی کی۔
اس موقع پر اظہر حسن شیرازی نے کہا کہ ملک کا دفاع مضبوط ہا تھوں میں ہے اور ہماری مسلح افواج نے جنگی محاذ پر ہمیشہ اپنی شاندار پیشہ وارانہ صلا حیتوں کا مظاہرہ کرتے دشمن کی فوج کو چاروں شانے چت کیا ، حالیہ جنگ میں بھی بھارت کو تاریخی ذلت و رسوائی کا سامنا کر نا پڑا ۔اس موقع پر ماہر قانون آصف بھی موجود تھے ۔