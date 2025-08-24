طالبعلم سدیس سیف کااعزاز
گوجرہ (نما ئندہ دُنیا)ایم سی ہائی سکول گوجرہ کے سینئر ٹیچر سیف اﷲ خالدکے بیٹے اور سرفرازحسن کے بھانجے علامہ اقبال ہائی سکول کے طالبعلم سدیس سیف نے نویں کلاس کے امتحان میں 504نمبر لے کراپنے سکول میں اول پوزیشن حاصل کر لی۔۔۔
ایم سی ہائی سکول گوجرہ کے سینئر ٹیچر سیف اﷲ خالدکے بیٹے اور سرفرازحسن کے بھانجے علامہ اقبال ہائی سکول کے طالبعلم سدیس سیف نے نویں کلاس کے امتحان میں 504نمبر لے کراپنے سکول میں اول پوزیشن حاصل کر لی۔ سدیس نے اپنی کامیابی کو اساتذہ کی محنت اوروالدین کی دعاؤں کا نتیجہ قراردیا۔