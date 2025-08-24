صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
درجن بھر وارداتیں،لاکھوں روپے ،زیورات ،سامان چوری

فیصل آباد،پیرمحل،ستیانہ، کمالیہ ،جکھڑ،گوجرہ (سٹی رپورٹرز،نمائندگان دنیا)درجن سے زائد چوری کی وارداتوں میں لاکھوں روپے ،زیورات ،قیمتی سامان لوٹ لیاگیا۔

تھانہ نشاط آباد کے علاقے چک نمبر 2 ج ب میں قائم گورنمنٹ سکول سے چور پنکھے ، واٹر پمپ، بجلی کی تاریں، کیمرے ، کمپیوٹر اور لاکھوں کا سامان ،تھانہ غلام آباد کے علاقے جواد کلب چوک سے فلک شیر کی دکان سے نقدی، تانبا اور دیگر سامان چور لے گئے ۔ تھانہ رضا آباد کے علاقے مدینہ پاک کے قریب ہارون نے پولیس کو کے گھر کا بیرونی دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا۔ چور گھر میں داخل ہوکر نقدی، موبائلز میں دیگر سامان لے ہو گئے ۔ ضلع کچہری سے ہارون کی موٹر سائیکل چوری ہوگئی ۔ محلہ رشید آباد کے رہائشی عرفان کے گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں کے زیورات، نقدی، موبائل فونز سامان چوری کرلیاگیا۔ پیرمحل کی مضافاتی آبادی بی پلاٹ کے رہائشی فدا کے گھر سے چور واٹر پمپ و دیگر اشیا ،اسحاق سکنہ 692/34گ ب اور سجاد سکنہ 717گ ب 4 بکرے چورلے گئے ۔ ستیانہ کے علاقے 36 گ ب سے ذیشان کے گھر سے چوردو لاکھ اور ایک تولہ سونے کے زیورات لے گئے ۔کمالیہ کے موضع چورہ بھوجیہ کی رہائشی سمیرا بی بی نے کے گھر سے چور لاکھوں روپے ، زیورات و دیگر قیمتی سامان لے گئے ۔ چک نمبر 738 گ ب کے رہائشی ربنواز نے کے احاطہ مویشیاں سے جانور ،چک نمبر 711 گ ب کے رہائشی ذیشان نے کے گھر سے جانور چوری ہو گئے ۔ محلہ کشمیر ٹاؤن کے رہائشی غلام یٰسین کے گھر سے چور نقدی ، لاکھوں کے زیورات لے گئے ۔ حمزہ سٹی گوجرہ کا انور موٹر سا ئیکل پر پینسرہ روڈ پر پینٹ سٹور پر آ یا جہاں سے موٹر سا ئیکل با ہر چوری ہوگیا۔

 

