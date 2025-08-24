ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کو اولین ترجیح دی جا رہی ، نازیہ راحیل
کمالیہ،جکھڑ (نمائندہ دنیا،سٹی رپورٹر )سابقہ لیگی ایم پی اے و پارلیمانی سیکرٹری برائے ریونیو نازیہ راحیل نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھرپور دلچسپی اور قیادت کے باعث صوبے بھر میں ترقیاتی منصوبے ریکارڈ رفتار سے جاری ہیں۔
حکومت پنجاب عوامی خدمت کے عزم پر قائم ہے اور ہر علاقے میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے ۔تحصیل صدر مسلم لیگ (ن)سردار راحیل انور نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حکومت کی پالیسی ہے کہ عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے ۔اس موقع پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کمالیہ علی رضا نے کہا وہ ذاتی طور پر تمام ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منصوبوں میں شفافیت، معیار اور بروقت تکمیل کے لیے مانیٹرنگ کے نظام کو مزید سخت کر دیا گیا ہے ۔ کمالیہ جلد جدید اور سہولتوں سے آراستہ شہر میں تبدیل ہو جائے گا۔