  • فیصل آباد
فیصل آباد میں صحافی کالونی،ہر ممکن اقدامات اٹھائینگے ،رانا عظیم

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)فیصل آباد یونین آف جرنلسٹس کی کور کمیٹی کا اجلاس صدر پی ایف یو جے رانا عظیم کی زیر قیادت فیصل آباد میں ہوا۔سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے شکیل احمد، مرکزی سینئر نائب صدر رانا حبیب الرحمٰن، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل شاہد چودھری، رانا رضوان، ممبر ایف ای سی معراج ملک ودیگر نے شرکت کی۔

 رانا عظیم نے خطاب میں کہا کہ پی ایف یو جے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس کے پلیٹ فارم سے فیصل آباد کے صحافیوں کیلئے ورکشاپس کرائیگی جس میں آئی ٹی کی ٹریننگ دی جائے گی ۔ فیصل آباد میں صحافی کالونی کے قیام کیلئے ایف یو جے کی مشاورت سے ہر ممکن اقدامات اٹھائینگے ۔گروپ لیڈر رانا حبیب الرحمٰن کی زیر قیادت ایف یو جے ہیلتھ، ایجوکیشن سمیت مختلف سیکٹرز میں ممبران کی بھرپور معاونت کررہی ہے جو خوش آئندہے ۔ شکیل احمد نے کہا پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے ایشیا پیسفک کے الیکشن میں سینئر رہنما پی ایف یو جے جی ایم جمالی سمیت متعدد میل و فی میل صحافیوں کو میدان میں اتارا جائے گا جو انشااللہ کامیاب ہوکر پاکستان کے صحافیوں کے مسائل ملکی و غیر ملکی سطح پر اجاگر کرنے میں کردار ادا کرینگے فیصل آباد یونین آف جرنلسٹس نے ہمیشہ صحافیوں کی فلاح و بہبود اور مسائل کے حل کیلئے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔رانا حبیب الرحمٰن نے ایف یوجے کی نئی ممبرشپ بارے آگاہ کیا ۔

 

