سونا اگلتا پنجاب انٹرن شپ پروگرام ،انٹرویوز جاری

  • فیصل آباد
سونا اگلتا پنجاب انٹرن شپ پروگرام ،انٹرویوز جاری

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سونا اگلتا پنجاب انٹرن شپ پروگرام کے دوسرے مرحلے کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز ڈپٹی کمشنر آفس میں جاری ہیں،117 امیدواروں نے درخواستیں جمع کروائیں ،65 امیدوار میرٹ پر اہل قرار پائے اور انکے انٹرویوز جاری ہیں۔

اس مقصد کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں زراعت اور تحقیق کے ماہرین شامل ہیں جو امیدواروں کا انتخاب میرٹ اور شفافیت کے اصولوں پر کر رہے ہیں،دوسرے مرحلے میں بی ایس آنرز ایگریکلچر کی 38 اور ایگریکلچر انجینئرنگ کی 6 نشستوں پر انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، اس سے قبل پہلے مرحلے میں 23 زرعی گریجویٹس نے انٹرن شپ مکمل کی تھی، جنہیں ماہانہ 60 ہزار ر وظیفہ دیا گیا ۔

 

