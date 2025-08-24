صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سب ڈویژن سدھار،رشوت وصولی ، ڈبل میٹر کی 25 ہزار فیس

  • فیصل آباد
پینسرہ(نمائندہ دنیا)فیسکو سب ڈویژن سدھار میں کرپشن کا راج، اہلکار مبینہ طور پر جیبیں گرم کرنے میں مصروف ہیں ۔صارفین سے ڈبل میٹر کے اکیس سے پچیس ہزار وصول کئے جاتے ہیں۔۔۔

 تیرہ ہزار کے ڈیمانڈ نوٹس کے علاوہ بقایا رقم افسروں کو پہنچائی جاتی ہے پچیس ہزار کے علاوہ سروے رپوٹ میں سائل کی فائل پر طرح طرح کے اعتراض لگا دیئے جاتے ہیں جبکہ 25 ہزاروصولی کے بعد ایس ڈی او فائل بخوشی سے پاس کر دیتا ہے ، صارف کو میٹر کے ساتھ صرف دس میٹر تار دی جاتی ہے باقی تار کے پیسے بھی صارف جیب سے ادا کرتا ہے ۔شہریوں فوری نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

 

