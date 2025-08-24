صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
کا رکن 7ستمبر کوچناب نگر کا نفرنس کی تیاری کریں،مولانا الیاس چنیوٹی

چناب نگر(نامہ نگار)عقیدہ ختم نبوت اسلام کی پہچان ہے اس کا تحفظ ہمارے اوپر فرض عین ہے جس میں امت مسلمہ ملکر اپنے عقیدے کا تحفظ کر ے 7ستمبرکو چناب نگر میں ہو نے والی ختم نبوت کا نفرنس امن و استحکام کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔۔۔

کا رکن کانفرنس کی تیاری یقینی بنائیں،قادیانی وقت کا طاغوت اور انگریز کا ایجنٹ اور بہت بڑا فتنہ ہے جسکی سرکو بی کر نا ہمرا اولین فریضہ ہے ۔ان خیالات کا اظہار انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے امیر مولانا الیاس چنیوٹی نے چناب نگر میں صحافیوں سے کرتے کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں متحد ہو کر قادیانی فتنہ کے خلاف ہر جگہ پر اس کا تعاقب کر نا ہو گا اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کیلئے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے ۔

 

