بچیانہ:کلینک آن وہیل ٹیم کا مریضوں کامعائنہ ،ادویات فراہم

  • فیصل آباد
بچیانہ(نمائندہ دنیا )کلینک آن وہیل ٹیم کی بچیانہ میں میاں رفیق طاہر کے ڈیرہ پر آمد، مریضوں کا مفت چیک اپ کرتے ہوئے انہیں ادویات بھی فراہم کیں۔

وزیر اعلیٰ مریم نواز کی دستک آپکی دہلیز پر کے تحت کلینک آن وہیل کی نے درجنوں مریضوں کا مفت چیک اپ کیا ،لیڈی ڈاکٹر ، ایل ایچ وی اور ویکسی نیٹرز نے مریضوں کو ڈیل کیا۔ اس موقع پر الحاج میاں رفیق طاہر، رائے احمد حیات خاں کھرل ایڈووکیٹ، عابد ملک اور دیگر معززین علاقہ نے بھی وزٹ کیا جنہوں نے وزیر اعلیٰ کے اس انقلابی اقدام کو سراہتے کہا کہ ایم پی اے سردار خان بہادر ڈوگر کی بھرپور کاوشوں سے جوغریب مریض سرکاری ہسپتالوں میں جانے سے قاصر تھے انہیں انکے گھر پر مفت علاج کی سہولت دی گئی جو عوام سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔

 

