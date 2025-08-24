اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار صابر کی غلہ منڈی میں شجرکاری
پیرمحل(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار صابر نے شجر کاری مہم کے سلسلہ میں سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی سجاد احمد و دیگرکے ہمراہ غلہ منڈی میں قائم مسجد کے احاطہ میں اپنے ہا تھوں سے پودا لگایا۔۔۔
اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار صابر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پرجاری شجر کاری مہم کو سو فیصد کامیاب بنانے کے لئے ہر شہری کو اپنے حصہ کا پودا اگانا چا ہئے تاکہ ما حول کو بہتر بنایا جا سکے ، درخت سیلاب سے تباہ کاریوں اور فضائی آلودگی میں کمی کاسبب بنتے ہیں ۔