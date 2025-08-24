صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار صابر کی غلہ منڈی میں شجرکاری

پیرمحل(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار صابر نے شجر کاری مہم کے سلسلہ میں سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی سجاد احمد و دیگرکے ہمراہ غلہ منڈی میں قائم مسجد کے احاطہ میں اپنے ہا تھوں سے پودا لگایا۔۔۔

 اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار صابر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پرجاری شجر کاری مہم کو سو فیصد کامیاب بنانے کے لئے ہر شہری کو اپنے حصہ کا پودا اگانا چا ہئے تاکہ ما حول کو بہتر بنایا جا سکے ، درخت سیلاب سے تباہ کاریوں اور فضائی آلودگی میں کمی کاسبب بنتے ہیں ۔

 

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل