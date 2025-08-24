صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کے نمائندہ پر حملہ کا ملزم چھوڑنے پر صحافی سراپا احتجاج

  • فیصل آباد
دنیا کے نمائندہ پر حملہ کا ملزم چھوڑنے پر صحافی سراپا احتجاج

چک جھمرہ (نامہ نگار )پریس کلب کے سینئر نائب صدر اور روزنامہ دنیا کے نمائندے شاہد جٹ پر قاتلانہ حملہ کے ایف آئی آر میں نامزد گرفتار ملزم کو پولیس کی مبینہ ملی بھگت سے چھوڑ دیا گیاجس پر صحافی برادری سراپا احتجاج بن گئی۔

شاہد جٹ دودھ خریدنے موٹر سائیکل پر ٹائروں والے چوک پہنچے تو ندیم چشتی نے آواز دیکر کہا میں دودھ لیکر آتا ہوں نہ ماننے پر کہا میری بات سن کر جانا۔ ندیم نے پلاننگ کے تحت اپنے اتائی کلینک میں غنڈے بٹھا رکھے تھے جن کو ملزم نے آواز دیکر کہا آجاؤ پکڑ لیا ہے اورچھ افراد نے ڈنڈوں اور آہنی راڈ سے حملہ کردیا، ندیم نے پستول لہراکرکہاکوئی قریب نہ آئے یہ زندہ بچ کرنہیں جانا چاہیے خوف و ہراس پھیلانے پردکاندار بھاگ گئے ،تشددسے شاہد کی حالت غیر ہو گئی تو اٹھا کر اپنے کلینک لے گئے اور 15 پربوگس کال کر دی کہ شاہدجٹ بھتہ مانگنے آ یاہے ۔پولیس موقع پر پہنچی اور زخمی شاہدجٹ کوٹی ایچ کیو ہسپتال پہنچایااورایک ملزم شاہد کو گرفتار کر لیا میڈیکل ملنے پر ایف آئی آر میں نامزد ملزم شاہد کو مبینہ طور پر پیسے لے کر چھوڑ دیا جس پرصحافی سراپااحتجاج بن گئے اور کہا اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے گئے تو ضلع کونسل چوک میں پولیس کیخلاف احتجاج کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی سامان روانہ

پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کھویا مقام دلانا ہے : گورنر

جماعت اسلامی پاکستان میں نظام مصطفی کیلئے سرگرم :مقررین

ایل ڈی اے بلڈنگ زوننگ ریگولیشنز میں ترمیم

شجرکاری :شادمان بازار کے گرد پودے لگانے کی ہدایت

ٹیوٹا کے 74 پاس آؤٹس کو سعودیہ میں ملازمت کی فراہمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل