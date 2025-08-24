دنیا کے نمائندہ پر حملہ کا ملزم چھوڑنے پر صحافی سراپا احتجاج
چک جھمرہ (نامہ نگار )پریس کلب کے سینئر نائب صدر اور روزنامہ دنیا کے نمائندے شاہد جٹ پر قاتلانہ حملہ کے ایف آئی آر میں نامزد گرفتار ملزم کو پولیس کی مبینہ ملی بھگت سے چھوڑ دیا گیاجس پر صحافی برادری سراپا احتجاج بن گئی۔
شاہد جٹ دودھ خریدنے موٹر سائیکل پر ٹائروں والے چوک پہنچے تو ندیم چشتی نے آواز دیکر کہا میں دودھ لیکر آتا ہوں نہ ماننے پر کہا میری بات سن کر جانا۔ ندیم نے پلاننگ کے تحت اپنے اتائی کلینک میں غنڈے بٹھا رکھے تھے جن کو ملزم نے آواز دیکر کہا آجاؤ پکڑ لیا ہے اورچھ افراد نے ڈنڈوں اور آہنی راڈ سے حملہ کردیا، ندیم نے پستول لہراکرکہاکوئی قریب نہ آئے یہ زندہ بچ کرنہیں جانا چاہیے خوف و ہراس پھیلانے پردکاندار بھاگ گئے ،تشددسے شاہد کی حالت غیر ہو گئی تو اٹھا کر اپنے کلینک لے گئے اور 15 پربوگس کال کر دی کہ شاہدجٹ بھتہ مانگنے آ یاہے ۔پولیس موقع پر پہنچی اور زخمی شاہدجٹ کوٹی ایچ کیو ہسپتال پہنچایااورایک ملزم شاہد کو گرفتار کر لیا میڈیکل ملنے پر ایف آئی آر میں نامزد ملزم شاہد کو مبینہ طور پر پیسے لے کر چھوڑ دیا جس پرصحافی سراپااحتجاج بن گئے اور کہا اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے گئے تو ضلع کونسل چوک میں پولیس کیخلاف احتجاج کیا جائے گا۔