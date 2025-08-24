صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن چیمبر آف کامرس میں یوم آزادی کی تقریب

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں یوم آزادی تقریب کا انعقاد۔ بطور مہمان خصوصی پیٹرن انچیف یو بی جی ایس ایم تنویر کا کہنا تھا کہ آج ہمیں شعبہ آئی ٹی کی دنیا میں ملک کانام سربلند کرنیوالی کم عمر بچی ارفعہ کریم کو نہیں بھولنا چاہیے۔

لیجنڈ گلوکار نصرت فتح علی خان اور نامور سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کابھی تعلق فیصل آباد سے تھا ہم ان کو کبھی نہیں بھول سکتے ۔مکاردشمن نے حال ہی میں ہمارے کیخلاف بزدلانہ کارروائی کی، جواب میں افواج پاکستان نے فجر کے وقت آپریشن شروع کیا اور عصر تک دشمن کو مار گرایامعرکہ حق تو ہوگیا اب ہمیں معرکہ معیشت لڑنا ہے ہمارا ٹارگٹ 100 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے فیصل آباد ڈویژن میں ہیپاٹائٹس سی ،بریسٹ کینسر بڑھ رہا ہے ، گندے پانی سے گیسٹرو کا مسئلہ ہے ، فوری اقدامات اٹھانا ہونگے ۔ ہماری ایکسپورٹ برائے نام ہے یہاں سے جانے والا ایمرٹ باہر جاکر 10 بلین ڈالر کا بک جاتا ہے ۔وزیر آباد میں کٹلری کا بہترین کام ہوتا ہے ایسا سیٹ جو باہر سے 5 ہزار ڈالر کا آتا ہے یہاں 700 ڈالر کا ہے ۔ دنیا ہم سے کھجور لیتی ہے بادام اور چاکلیٹ لگا کر ویلیو ایڈیشن کرکے ہمیں ہی بیچ دیتی ہے ۔ 

 

