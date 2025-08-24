لیبر تنظیموں کا مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ہڑتال کا اعلان
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت اور لیبر ڈیپارٹمنٹ مزدوروں کو ان کا حق دلوانے میں ناکام، لیبر تنظیموں نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کام چھوڑ ہڑتال کا اعلان کردیا۔لیبر تنظیموں اور مزدوروں نے مالکان اور ضلعی انتظامیہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔
مزدوروں کا کہنا ہے کہ نہ تو ہمیں سوشل سکیورٹی کی سہولت مل رہی ہے نہ ہی ہمارے نام ای او بی آئی میں رجسٹرڈ کروائے گئے ہیں نہ ہی کوئی گروپ انشورنس کرائی جارہی ہے ، کم از کم اجرت بھی نہیں دی جارہی ۔گزشتہ روز لیبر تنظیموں نے سدھار میں احتجاج کیا جس پرفیکٹری مالکان نے تالا بندی کردی۔ مالکان کے دبائو اور مبینہ ملی بھگت سے اسسٹنٹ کمشنر صدر ڈاکٹر ذوالقرنین سلیم ڈائریکٹر لیبرغلام شبیر اور ڈی ایس پی خدا بخش کا دستخط شدہ ایک 7نکاتی حکمنامہ سامنے آیا جس میں لکھوایا کہ یونین لیڈر فیکٹریوں میں داخل ہوکر کام کا حرج نہیں کرینگے ہر ورکر وقت پر ڈیوٹی پر آئے گا ، غلط کام پردو مرتبہ وارننگ دیکر فارغ کردیا جائے گا ہر ورکر شناختی کارڈ کی کاپی فیکٹری انتظامیہ کو سکیورٹی کیلئے جمع کرائے گا،مزدوروں اور لیبر رہنماوں نے اس حکمنامے کو مسترد کردیا۔