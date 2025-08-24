صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیبر تنظیموں کا مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ہڑتال کا اعلان

  • فیصل آباد
لیبر تنظیموں کا مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ہڑتال کا اعلان

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت اور لیبر ڈیپارٹمنٹ مزدوروں کو ان کا حق دلوانے میں ناکام، لیبر تنظیموں نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کام چھوڑ ہڑتال کا اعلان کردیا۔لیبر تنظیموں اور مزدوروں نے مالکان اور ضلعی انتظامیہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔

مزدوروں کا کہنا ہے کہ نہ تو ہمیں سوشل سکیورٹی کی سہولت مل رہی ہے نہ ہی ہمارے نام ای او بی آئی میں رجسٹرڈ کروائے گئے ہیں نہ ہی کوئی گروپ انشورنس کرائی جارہی ہے ،  کم از کم اجرت بھی نہیں دی جارہی ۔گزشتہ روز لیبر تنظیموں نے سدھار میں احتجاج کیا جس پرفیکٹری مالکان نے تالا بندی کردی۔ مالکان کے دبائو اور مبینہ ملی بھگت سے اسسٹنٹ کمشنر صدر ڈاکٹر ذوالقرنین سلیم ڈائریکٹر لیبرغلام شبیر اور ڈی ایس پی خدا بخش کا دستخط شدہ ایک 7نکاتی حکمنامہ سامنے آیا جس میں لکھوایا کہ یونین لیڈر فیکٹریوں میں داخل ہوکر کام کا حرج نہیں کرینگے ہر ورکر وقت پر ڈیوٹی پر آئے گا ، غلط کام پردو مرتبہ وارننگ دیکر فارغ کردیا جائے گا ہر ورکر شناختی کارڈ کی کاپی فیکٹری انتظامیہ کو سکیورٹی کیلئے جمع کرائے گا،مزدوروں اور لیبر رہنماوں نے اس حکمنامے کو مسترد کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر سرگودہا ڈویژن کا سیف سٹی کا دورہ ، جلوس کی مانیٹرنگ

سیکرٹری ایجوکیشن کا سرکاری سکولوں کا دورہ ،سہولیات کا جائزہ

دہشتگردی کا خاتمہ نیشنل ایکشن پلان پر عملدرآمد سے ہی ممکن : متین احمد قریشی

بھیرہ: پٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی فروخت ،4 پمپ سیل

مہنگا گوشت بیچنے والے چکن فروشوں اور سپر سٹور مالکان کو جرمانے

شہری علاقوں میں بھی آوارہ کتوں کی بھرمار ، لو گوں کو مشکلات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل