دو قومی، 1صوبائی حلقے میں ضمنی انتخاب انتظامات کا جائزہ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر اور سٹی پولیس آفیسربلال عمر کی مشترکہ صدارت میں اہم اجلاس ہوا ۔فیصل آباد کے دو قومی اور ایک صوبائی حلقے میں ضمنی انتخابات کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔
الیکشن کمیشن شیڈول کے مطابق این اے 96،این اے104اور پی پی98میں ضمنی انتخابات5اکتوبر 2025ء کو ہونگے ۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے احکامات پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔ بریفنگ دی گئی کہ10 ستمبر سے پولنگ عملے کی تربیت کا آغاز کر دیا جائے گا ۔ ڈی سی نے کہا پولنگ آفیسرز،اسسٹنٹ کمشنرز کے ہمراہ پولنگ سٹیشنز کے دورے کرکے انتظامات کا جائزہ لیں۔ تمام افسرملکر مقررہ شیڈول کے مطابق انتظامات مکمل کریں تاکہ شفاف، پرامن انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے ۔ اجلاس میں پولنگ سٹاف کی حاضری ہر صورت یقینی بنانے کیلئے فول پروف انتظامات اورمتعلقہ محکموں کو ہنگامی اور ٹرانسپورٹ پلان مزید بہتر بنانے پر زور دیا گیا ۔ بلال عمر نے کہا پولنگ پر سخت سکیورٹی انتظامات کئے جائینگے ،اجلاس میں آر اوز، اے آر اوز اور مختلف محکموں کے افسر موجود تھے۔