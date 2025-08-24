صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
سدھار:آوارہ کتوں کے حملے سے دو بچے زخمی

ٹھیکریوالا، پینسر ہ(نمائندگان دنیا) سدھار کے علاقے میں آوارہ اور خونخوار کتوں کی بھرمار،آوارہ کتوں کے حملوں سے 2 بچے زخمی ہوگئے۔دھاندرہ،سدھار اور گردونواح میں آوارہ کتوں کی بھرمار سے علاقہ مکین خوف کا شکار ہیں۔۔۔

گزشتہ روز چاند کالونی میں 5 سالہ حسین اور 12 سالہ محمود گلی میں کھیلنے کے دوران آوارہ کتوں کے حملے کا نشانہ بن کر زخمی ہوگئے ،زخمی بچوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا،علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی موثر کارروائی نہیں کی گئی آوارہ کتوں کے حملوں سے متعدد بار بچے زخمی ہوچکے ہیں ۔اہلِ علاقہ نے ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن سے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کو فوری تلف کیا جائے۔

 

