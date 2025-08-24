ملز کی وجہ سے کھرڑیانوالہ جڑانوالہ روڈ تالاب بن گیا
بلوچنی(نمائندہ دنیا )ملز کی وجہ سے کھرڑیانوالہ جڑانوالہ روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا،سڑک کی دونوں اطراف پرواقع ملز نے سائیڈیں اونچی کر لیںاور بارش کا سارا پانی سڑک پر کھڑا رہاہے۔
جس سے کئی جگہوں سے سڑک ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے ۔سڑک پر پانی کھڑا ہونے سے آمدورفت میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے اور گاڑیوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے ۔معززین علاقہ سابق چیئرمین میاں سیف الملوک،سرپرست ملک طاہر حمید فانی،میاں طارق نوشاہی ،چیئرمین پریس کلب مدثر حمید فانی،رانا ضمیر خان رانا اعجاز انور،ماسٹرنذیر گجر،طارق وسیم ،حافظ رمضان، قمر امین ملک و دیگر نے کمشنر وڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اے سی جڑانوالہ ودیگر متعلقہ حکام سے اس سنگین مسئلے کا فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کئی سال کی محنت اور جدوجہد کے بعد بننے والی سڑک محفوظ رہ سکے ۔