  • فیصل آباد
6 کلو زائد ناقص اشیائے خورو نوش تلف، 60ہزار کے جرمانے

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سٹی اور گردونواح میں دودھ بردار گاڑیوں سمیت متعدد فوڈ بزنسز کی چیکنگ کے دوران قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر 60ہزار روپے کے جرمانے کئے گئے۔

دوران معائنہ کریانہ سٹور سے 6 کلو زائد المیعاد اشیائے خورو نوش کو برآمد کر کے تلف،فوڈ پوائنٹس اور میٹ شاپس کے خلاف صفائی کے ناقص انتظامات،ملازمین کے میڈیکلز کی عدم دستیابی پر کارروائی کی گئی۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر قاسم رضا کاکہناہے کہ خوراک میں ملاوٹ کرنے والوں کیخلاف کارروائیاں بلا خوف و خطر جاری رہیں گی۔

 

