چناب نگر،ماموں کانجن میں آٹے کی قیمت کو پر لگ گئے
چناب نگر،ماموں کانجن(نامہ نگار،نمائندہ دنیا)چناب نگر،ماموں کانجن او رگردو نواح میں آٹے کی قیمت کو پر لگ گئے ،چینی کے بعد آٹے کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ،10روز میں آٹے کا 20کلو کا تھیلا 200روپے مہنگا ہوگیا۔
چناب نگر او رگردونواح میں 10 دنوں میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے مزید مہنگا ہوگیا،پرچون فروشوں کو 20 کلو آٹے کا تھیلا 1550 کا مل رہا ہے جو 1600 روپے تک فروخت کررہے ہیں،پرچون فروشوں نے بتایاکہ 3ہفتوں میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 300 تک مہنگا ہوا۔ماموں کانجن میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 630 سے بڑ ھا کر 800 اور 15 کلو آٹے کا تھیلا 900 سے بڑ ھا کر 1200میں فروخت ہورہا ہے ۔ شہریوں نے کہا ہے کہ حکومت قیمتوں میں اضافہ کرکے غریب کے منہ سے دو وقت کا نوالہ بھی چھین رہی ہے پہلے ہی مہنگائی بہت ہے ۔ ماموں کانجن میں دکاندار ہر چیز کا اپنی مرضی کا ریٹ وصول کرررہے ہیں ۔شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیا آٹا،چینی،گھی اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں آئے رو ز اضافے کو روکا جائے تا کہ شہری دو وقت کی روٹی سکون کے ساتھ کھا سکیں۔