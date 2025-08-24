انتظامیہ سے معاملات طے ،بندپاورلومز چلانے کا اعلان
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)فیصل آباد انتظامیہ اور سدھار کے پاور لومز مالکان میں معاملات طے ، مالکان نے 22 روز سے بند پاورلومز چلانے کا اعلان کر دیا۔جھنگ روڈ کے علاقہ سدھار میں پاور لومز مالکان اور ورکرز میں مبینہ طور پر لیبر یونین کی بے جا مداخلت اور مالکان کو دھمکیاں دینے پر تنازع چلا آرہا تھا۔۔۔
جس پر مالکان نے فیکٹریوں کو تالے لگا دیئے تھے ، گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر صدر کے آفس میں لیبر آفیسر اور لیبر ڈائریکٹر ویلفیئر فیصل آباد ڈویژن کی موجودگی میں صدر پاور لومز مالکان عادل باری و دیگر مالکان کے ساتھ انتظامیہ کا 7 نکاتی معاہدہ طے پایا گیا جسکے بعد مالکان نے تالا بندی ختم کرتے ہوئے پاورلومز کو چلانے کا اعلان کر دیا۔دوسری جانب پاور لومز مزدوروں کی نمائندہ تنظیم لیبر قومی موومنٹ کے چیئرمین بابا لطیف انصاری نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے کہا کہ ہم ان یکطرفہ مذاکرات کو نہیں مانتے ، مطالبات کو منظور کئے بغیر ہمارے ورکرز کسی صورت کام پر واپس نہیں جائینگے۔دریں اثناچیئرمین لیبر قومی موومنٹ بابا لطیف انصاری ،ملک ممتاز،شیخ نثار ،رانا ریاض ،بابا یوسف رانا ناظم و دیگر مزدور رہنماوں نے سدھار میں احتجاجی جلسہ سے خطاب کرتے کہالیبر ڈائریکٹر سمیت انتظامیہ کا کردار افسوسناک ہے ،یکطرفہ فیصلہ کیخلاف ہائیکورٹ میں رٹ کرینگے لیبر کورٹ سمیت ہر میدان میں مزدور کا حق کھانے والوں کا احتساب کیا جائے گا۔