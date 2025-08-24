پیرمحل:متعددمقامات پر تجاوزات کاصفایا،جرمانے
پیرمحل(نمائندہ دنیا)چیف آفیسر عرفان مہدی اور ریگو لیشن آفیسر فاطمہ سلیم نے انکروچمنٹ انسپکٹر اکرم مجاہد اور میونسپل کمیٹی کے عملہ کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔
سبزی منڈی ، مسجد بلاک اور رجانہ روڈسمیت دیگر مقامات پر سے تجاوزات کو ختم کرواتے ہو ئے ذمہ داران پر جرمانے بھی عائد کئے ، اس موقع پر ریگو لیشن آفیسر فاطمہ سلیم کا کہنا تھا کہ شہر کے با زاروں ، گلیوں ، چوکوں اور فٹ پاتھوں پر تجاوزات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا ئے گا اور تاجر بھی اپنی حد بندی میں رہ کر اپنے کاروباری امور کو انجام دیں ، حکومت پنجاب کے احکامات پرشہری و دیہی حلقوں سے ہر صورت تجاوزات کا خاتمہ کیا جا ئے اگر کسی نے دوران آپریشن کار سرکار میں مداخلت کی کوشش کی تو اسکے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔