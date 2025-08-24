صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا فرانزک سائنس ایجنسی کے منصوبے کا جائزہ

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر کا فرانزک سائنس ایجنسی کے منصوبے کا جائزہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کے سیٹلائٹ سٹیشن کے قیام کیلئے منصوبے کے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔۔۔

اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ احمد جواد ،ایس ڈی او بلڈنگ عرفان احمد سمیت دیگر افسر بھی موجود تھے ، ڈپٹی کمشنر نے موقع پر ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تمام منصوبوں کی شفاف اور بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جا سکیں، فرانزک سائنس ایجنسی کے سیٹلائٹ سٹیشن کا مقصد جرائم کی سائنسی تحقیقات کو ضلعی سطح پر تیز اور مؤثر بنانا ہے ، یہاں ڈی این اے ٹیسٹنگ، فنگر پرنٹس، ڈیجیٹل شواہد اور کیمیائی تجزیے جیسی جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی، جس سے پولیس اور عدالتوں کو ٹھوس شواہد کی بنیاد پر انصاف فراہمی میں مدد ملے گی۔

 

