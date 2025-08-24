ایف ڈی اے سروسز میں جدید اصلاحات جاری ،یاسرچٹھہ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)پنجاب اربن لینڈ سسٹم انہاسمنٹ (PULSE)کے تحت ایف ڈی اے کا فنانشٍ اینڈ پراپرٹی مینجمنٹ سسٹم جدت کی جانب اہم قدم ہے جسکی بدولت نا صرف تیز رفتار سروس ڈیلیوری ممکن ہوگی۔۔۔
بلکہ دفتری ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھنے کے علاوہ دفتری امور میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے گا اس منصوبے پر عملدرآمد کیلئے اقدامات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ۔ ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے آصف چودھری کی ہدایات پر آگاہی سیشن ڈائریکٹر فنانس/آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ کی زیر صدارت منعقد ہوا ۔ ڈپٹی ڈائریکٹرز فنانس فیصل طارق بٹ، حمیرہ اشرف، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی عبد اللہ نور اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر فنانس عدنان شہزاد ،ون ونڈو کاؤنٹر، شعبہ فنانس، شعبہ آئی ٹی اور ریکوری سٹاف نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر فنانس نے کہا ایف ڈی اے کی سروسز میں جدید اصلاحات پر تیزی سے عملدرآمد جاری ہے اس سلسلے میں پنجاب اربن لینڈ سسٹم انہاسمنٹ (پلس)سے منسلک جدید اصلاحاتی منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے جس سے مربوط انداز میں ایف ڈی اے کی فنانشیل مینجمنٹ سسٹم پر عملدرآمد کیاجائیگا اور مختلف وصولیوں کیلئے فرسودہ نظام کا خاتمہ ہوگا۔ اب درخواست گزاروں کو مختلف فیسوں /واجبات ادائیگیوں کیلئے بنک نہیں جانا پڑے گا اور وصولیوں بارے فوری تصدیق ہو سکے گی جسکی بدولت ریئل ٹائم میں دفتری امور انجام دیئے جا سکیں گے ۔