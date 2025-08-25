ضمنی الیکشن ن لیگ ،پیپلزپارٹی مل کر جیتے گی:سردار خلیل طاہر
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن مینارٹیز ونگ پنجاب کے صدر سینیٹر سردار خلیل طاہر سندھو نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے نااہل اراکین اسمبلی اور کارکنوں کو قانون کے مطابق سزا ملی ہے۔۔۔
بانی کے بھانجے اور علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ اور شاہ ریز کی گرفتاری بھی شواہد کے مطابق عمل میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں فیصل آباد سمیت ملک بھر میں مسلم لیگ ن کے نامزد امیدوار اور بعض حلقوں میں پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار کامیاب ہوں گے ، مسیحی برادری اس میں بھرپور کردار ادا کرے گی۔ میاں نواز شریف کی ہدایت پر وہ خود بھی انتخابی مہم میں شامل ہوں گے ۔انہوں نے کہا کہ 2017 میں ایک نااہل شخص کو اقتدار میں لانے کے لئے میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی گئی، الیکشن کے دوران باپ بیٹی کو جھوٹے مقدمات بناکر گرفتار کیا گیا، اس کے باوجود اکثریتی جماعت مسلم لیگ ن کو حکومت نہ دی گئی بلکہ اقلیتی پارٹی پی ٹی آئی کو مسلط کیا گیا۔ پونے چار سالہ اقتدار میں بانی پی ٹی آئی نے معاشی استحکام کے بجائے سیاسی انتقام پر توجہ دی جس سے معیشت تباہ اور عوام مہنگائی سے زندہ درگور ہوئے ۔ اگر نواز شریف حکومت کے خلاف سازش نہ کی جاتی تو آج پاکستان معاشی طور پر مستحکم اور عوام خوشحال ہوتے اور ملک آئی ایم ایف کا مقروض بھی نہ بنتا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم میاں شہباز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ڈیڑھ برس میں متحرک ہوکر عوامی مشکلات کم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے ۔