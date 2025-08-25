صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حوالات میں ملزمان کی ویڈیو وائرل کرنے والا شخص گرفتار

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر) گلبرگ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر حوالات میں موجود ملزمان کی ویڈیو وائرل کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق ملزم عباس وحید نے اڑھائی ماہ قبل حوالات میں گرفتار ملزمان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی، جس پر یہ معاملہ اعلیٰ حکام کی نظر میں آیا۔ ایس ایچ او گلبرگ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ۔ترجمان پولیس کے مطابق اس واقعہ میں غفلت برتنے پر سابقہ محرر تھانہ گلبرگ کو ایس پی لائل پور ڈویژن کی جانب سے شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے ۔ پولیس ذرائع کے مطابق معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے تاکہ تمام پہلوؤں کو سامنے لایا جا سکے ۔

 

