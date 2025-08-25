حکومت نے معرکہ حق کے بعد معاشی استحکام بھی جیتا:فقیرڈوگر
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما اور سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری فقیر حسین ڈوگر نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت بھارت کے ساتھ معرکہ حق میں کامیابی کے بعد معرکہ معاشی استحکام میں بھی کامیابی حاصل کررہی ہے ۔
پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے بھارت کے چہرے سے میک اپ اتار دیا، معرکہ حق ایک شاندار کامیابی تھی جس نے پاکستان کو دنیا کے سامنے سُرخرو کیا۔انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی مصنوعی مقبولیت ختم ہوچکی ہے اور مسلم لیگ ن نے ڈیڑھ برس میں اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ یہ ملک و قوم کی بہتری کے لئے عملی طور پر کام کرنے والی جماعت ہے ، جبکہ پی ٹی آئی صرف سڑکوں پر تماشے لگانے والی تھی جو اب قصۂ پارینہ بن گئی۔ عوام کی خدمت اور حلقہ میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر ہم کام کررہے ہیں، جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیئے ان کی بھی خدمت کررہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ سب پاکستانیوں کو پائیدار پاکستان میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ، معرکہ تحقیق و ترقی کے لئے بھرپور کام کرنے کی ضرورت ہے ۔ سویت یونین کے پاس اسلحہ اور فوج تھی لیکن معیشت کمزور ہونے کی وجہ سے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔