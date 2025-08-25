کسان اور زراعت پر خصوصی توجہ دینا ہوگی:ہمایوں اختر
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان نے اپنے حلقہ این اے 97 کے دورے کے دوران سیاسی سرگرمیاں تیز کر دیں۔
اس موقع پر انہوں نے علاقہ کے کسانوں، سماجی شخصیات اور عمائدین سے ملاقاتیں کیں جبکہ مختلف گھروں میں جا کر عزیز و اقارب کے انتقال پر فاتحہ خوانی اور اظہارِ تعزیت بھی کیا۔ گفتگو کرتے ہوئے ہمایوں اختر خان نے کہا کہ حکومت کو کسانوں اور زراعت کے مسائل پر خصوصی توجہ دینا ہوگی کیونکہ ملکی معیشت کی بنیاد زراعت ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ براہ راست سبسڈی کسان تک پہنچانا وقت کی ضرورت ہے تاکہ زرعی لاگت کم ہو اور پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکے ۔انہوں نے کہا کہ حلقہ این اے 97 کے عوام کو محرومیوں سے نکالنا ان کا مشن ہے اور وہ ترقی اور وسائل کی تقسیم میں شہری و دیہی علاقوں کے درمیان موجود تفریق کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دیہی علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی بنیادی انسانی حق ہے جسے کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمایوں اختر خان نے کہا کہ این اے 97 میں برادری ازم اور وڈیرہ ازم کی سیاست دم توڑ چکی ہے ، اب عوامی خدمت اور مسائل کے حل کی سیاست ہی کامیاب ہوگی۔ ان کے بقول کسانوں کی خوشحالی ملک کی ترقی کی ضمانت ہے ، اس لیے حکومت کو اس طبقے کو ہر ممکن ریلیف دینا ہوگا۔ عوامی حلقوں میں ان کی ملاقاتوں کو مثبت ردعمل ملا اور مقامی لوگوں نے انہیں اپنے مسائل کا حقیقی ترجمان قرار دیا۔