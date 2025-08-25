متاثرہ علاقوں میں امداد کی تقسیم کیلئے مشترکہ کمیٹیاں بنائیں:محبوب الزماں
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ نے خیبرپختونخواہ کی صوبائی حکومت کی جانب سے الخدمت سمیت تمام رفاعی اداروں کو امدادی سامان براہِ راست تقسیم کرنے سے روک کر۔۔۔
پی ٹی آئی کارکنوں کے ذریعے تقسیم کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ امداد کو سیاسی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی بجائے تحصیل اور ضلع کی سطح پر مشترکہ کمیٹیاں بنائی جائیں جن میں سول سوسائٹی کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ یہ وقت سیاست اور تخریب کا نہیں بلکہ تعمیر کا ہے ، سیاسی و قومی قیادت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور کروڑوں متاثرہ انسانوں کی بحالی میں عملی کردار ادا کرے ۔ ان کے مطابق متاثرین کی بحالی بڑا چیلنج ہے جس کے لیے حکومت کو شفاف نظام اور موثر حکمتِ عملی کے تحت امداد کی تقسیم یقینی بنانا ہوگی۔پروفیسر محبوب الزماں بٹ نے کہا کہ پوری قوم متحد ہو کر مواخاتِ مدینہ کی طرز پر نظام تشکیل دے تو ہمیں کسی بھی حادثے میں غیرملکی امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ریلیف کے کاموں کو منظم کرنے کے لیے قومی اداروں، وفاقی و صوبائی حکومتوں اور ضلعی انتظامیہ پر مشتمل موثر نیٹ ورک اور قومی ایکشن پلان تشکیل دینا وقت کی ضرورت ہے ۔انہوں نے بتایا کہ الخدمت کے ہزاروں رضاکار مستقل طور پر ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں جنہوں نے جانوں پر کھیل کر متاثرین کو ریسکیو کیا۔ جماعت اسلامی اور الخدمت کا ریلیف آپریشن جاری ہے اور ایک ایک متاثرہ شخص کی دوبارہ آبادکاری تک امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔