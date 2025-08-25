صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غلام محمد آباد پولیس کی کارروائی، تین سال سے مطلوب اشتہاری گرفتار

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر تھانہ غلام محمد آباد پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے نقب زنی کی وارداتوں میں تین سال سے مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا۔

 تفصیلات کے مطابق گرفتار ملزم فیضان اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ سلطان نامی شہری کے گھر کے تالے توڑ کر زیورات، نقدی اور قیمتی گھریلو سامان چرا لے گیا تھا، جس کے بعد وہ طویل عرصے سے قانون کی گرفت سے بچ رہا تھا۔ پولیس نے جدید ٹیکنیکل وسائل استعمال کرتے ہوئے ایس ایچ او غلام محمد آباد کی قیادت میں کارروائی کی جس کے دوران ملزم فیضان کو حراست میں لے لیا گیا۔پولیس نے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ، جبکہ تفتیش کے دوران مزید انکشافات کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے ۔

 

