شہریوں سے صفائی ٹیکس کی وصولی شروع کرنے کا فیصلہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے کوڑا صاف کرنے کا ٹیکس لگا دیا گیا۔ شہریوں سے مختلف کیٹگریز کے حساب سے ماہانہ 200 روپے سے 3 ہزار روپے تک صفائی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔
تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کی ہدایت پر سٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب بجلی اور گیس کے بلوں کی طرح شہریوں سے صفائی کا بھی ٹیکس لیا جائے گا۔ یعنی ایف ڈبلیو ایم سی اب کوڑا اٹھانے کا ٹیکس وصول کرے گی جو ٹھیکیدار کے ذریعے لیا جائے گا۔دیہی علاقے میں 10 مرلہ یا اس سے کم والے مکان سے 200 روپے ، 10 مرلہ سے زائد والی جگہ سے 400 روپے ٹیکس لیا جائے گا۔ دیہی علاقوں کی دکانوں یعنی کاروباری مراکز یا کمرشل ایریا سے 300 روپے سے 700 روپے تک ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ دیہی علاقے میں بڑے کاروباری مراکز سے 2 ہزار روپے تک ٹیکس وصولی کی جائے گی۔شہری علاقوں میں 5 مرلہ تک کے رہائشی مکانوں سے 300 روپے ، 10 مرلہ تک کے مکان سے 500 روپے اور 1 کنال کی رہائش والے سے 1 ہزار روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ شہر میں موجود کمرشل مراکز اور دکانوں سے تین مختلف کیٹگریز کے تحت 500، 1 ہزار اور 3 ہزار روپے ماہانہ ٹیکس لیا جائے گا جو بل کی صورت میں وصول کیا جائے گا۔حکومت کے اس فیصلے کو عوام کی جانب سے نیا بوجھ قرار دیا جا رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کمر توڑ رہی ہے اور گرانفروشی کنٹرول نہیں ہو رہی، ایسے میں نیا ٹیکس دینا مشکل ہوگا۔