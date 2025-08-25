واسا کی غفلت، ریلوے ٹریک گھنٹوں پانی میں ڈوبا رہا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) فیصل آباد میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد واسا کی ناقص کارکردگی اور سنگین غفلت کا پول کھل گیا۔
نشاط آباد ریلوے ٹریک کئی گھنٹے تک پانی میں ڈوبا رہا۔تفصیلات کے مطابق فیصل آباد میں جب بھی بارش برستی ہے ، واسا افسران صرف فرضی دعوے کرتے رہ جاتے ہیں۔ سڑکیں اور نشیبی علاقے کئی کئی روز تک بارش کے پانی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ سینکڑوں زندگیاں لے کر چلنے والی ٹرین کے ٹریک بھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں، جس سے ڈرائیور کو ٹریک نظر نہیں آتا اور ٹرین کا پہیہ رک جاتا ہے یا انتہائی محتاط انداز میں خطرہ مول لے کر ٹرین ڈرائیور ٹرین کو پانی سے گزارتے ہیں۔لیکن واسا افسران کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ایم ڈی واسا کی کارکردگی صرف کاغذ کی فائلوں، تصاویر اور میٹنگز میں دی جانے والی بریفنگز میں ہی نظر آتی ہے ۔ بارش کے بعد شہر ڈوبا رہتا ہے ، اس کے باوجود ایم ڈی واسا سب اچھا کا راگ الاپتے ہوئے روایتی افسر شاہی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔