صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا کی غفلت، ریلوے ٹریک گھنٹوں پانی میں ڈوبا رہا

  • فیصل آباد
واسا کی غفلت، ریلوے ٹریک گھنٹوں پانی میں ڈوبا رہا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) فیصل آباد میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد واسا کی ناقص کارکردگی اور سنگین غفلت کا پول کھل گیا۔

 نشاط آباد ریلوے ٹریک کئی گھنٹے تک پانی میں ڈوبا رہا۔تفصیلات کے مطابق فیصل آباد میں جب بھی بارش برستی ہے ، واسا افسران صرف فرضی دعوے کرتے رہ جاتے ہیں۔ سڑکیں اور نشیبی علاقے کئی کئی روز تک بارش کے پانی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ سینکڑوں زندگیاں لے کر چلنے والی ٹرین کے ٹریک بھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں، جس سے ڈرائیور کو ٹریک نظر نہیں آتا اور ٹرین کا پہیہ رک جاتا ہے یا انتہائی محتاط انداز میں خطرہ مول لے کر ٹرین ڈرائیور ٹرین کو پانی سے گزارتے ہیں۔لیکن واسا افسران کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ایم ڈی واسا کی کارکردگی صرف کاغذ کی فائلوں، تصاویر اور میٹنگز میں دی جانے والی بریفنگز میں ہی نظر آتی ہے ۔ بارش کے بعد شہر ڈوبا رہتا ہے ، اس کے باوجود ایم ڈی واسا سب اچھا کا راگ الاپتے ہوئے روایتی افسر شاہی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بھٹہ خشت مالکان کی چال ، اینٹوں کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ کردیا ، تعمیراتی شعبہ متاثر

چینی کے بعد آٹے کا بحران ، قیمتوں میں اضافہ

28 صفر کا جلوس پرامن انعقاد ، ڈپٹی کمشنر کی افسروں و عوام کو شاباش

اشٹام فروشوں کی چیکنگ ، آئل ایجنسیوں کیخلاف کارروائی

پریس کلب کوٹ مومن میں اجلاس ، ممبران کی بھر پو ر شرکت

آزادی تقریبات کے سلسلے میں کرکٹ میچ، عتیق الیون کی فتح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر