صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیر محل:چوری کی وارداتیں،شہری نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

  • فیصل آباد
پیر محل:چوری کی وارداتیں،شہری نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

پیرمحل (نمائندہ دنیا )چوری کی تین وارداتیں،شہری طلائی زیورات، موٹر سائیکل اور دیگر قیمتی اشیاء سے محروم ہو گئے ۔

تفصیلات کے مطابق گائوں 321 گ ب کے زمیندار سرفراز کے زرعی ٹیوب ویل سے چوروں نے موقع پاکر سولر سسٹم کی اشیاء مالیت 1 لاکھ 10 ہزار روپے چوری کر لیں۔ اسی طرح شہر کی مضافاتی آبادی سی پلاٹ کے شہری عدنان علی کے گھر گھستے ہوئے سونا و چاندی کے زیورات مالیت 2 لاکھ 50 ہزار روپے چوری کر لئے گئے ، علاوہ ازیں گا ؤں 361 گ ب کے زمیندار عبید الرحمان کو بھی موٹر سائیکل سے محروم کردیا گیا۔متعلقہ پولیس نے ملوث ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن:578ڈھانچے مسمار،113افراد گرفتار،سینکڑوں کنال اراضی واگزار

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن، مرغی کا 1ہزار کلو خراب گوشت تلف

اے ڈی سی کی زیر صدارت میلاد النبی ؐ کے سلسلہ میں اجلاس

اوپن یونیورسٹی؛مختلف پروگرامز کے داخلوں کیلئے انٹری ٹیسٹ آج شروع

ڈی آئی جی کی سنگین مقدمات کی ازسرنو انکوائریوں کی ہدایت

مری سے ڈینگی کا خاتمہ یقینی بنایا جائیگا، راجہ اسامہ اشفاق سرور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر