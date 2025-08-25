پیر محل:چوری کی وارداتیں،شہری نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم
پیرمحل (نمائندہ دنیا )چوری کی تین وارداتیں،شہری طلائی زیورات، موٹر سائیکل اور دیگر قیمتی اشیاء سے محروم ہو گئے ۔
تفصیلات کے مطابق گائوں 321 گ ب کے زمیندار سرفراز کے زرعی ٹیوب ویل سے چوروں نے موقع پاکر سولر سسٹم کی اشیاء مالیت 1 لاکھ 10 ہزار روپے چوری کر لیں۔ اسی طرح شہر کی مضافاتی آبادی سی پلاٹ کے شہری عدنان علی کے گھر گھستے ہوئے سونا و چاندی کے زیورات مالیت 2 لاکھ 50 ہزار روپے چوری کر لئے گئے ، علاوہ ازیں گا ؤں 361 گ ب کے زمیندار عبید الرحمان کو بھی موٹر سائیکل سے محروم کردیا گیا۔متعلقہ پولیس نے ملوث ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا۔