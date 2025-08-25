پرائمری پی سی آئی کا مشکل کام سرانجام دیدیا :ڈاکٹر اطہر
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)معروف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر اطہر رؤف رانا جھنگ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ رمز ہارٹ سینٹر جھنگ میں پرائمری پی سی آئی (Primary PCI) کا مشکل اور پیچیدہ عمل کامیابی سے سرانجام دیدیا ہے ۔
انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں مریض دل کے دورے کے ساتھ آتا ہے اور اس کی شریان (نالی)سو فیصد بلاک ہو چکی ہوتی ہے ۔ اگر اس بند نالی کو بروقت نہ کھولا جائے تو دل کے پٹھے کمزور یا بالکل ناکارہ ہو سکتے ہیں،پرائمری پی سی آئی نہایت اہم اور زندگی بچانے والا پروسیجر ہے ، لیکن اﷲ کے فضل اور اپنی ٹیم کی محنت سے انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے ۔ امید ہے جلد ہی ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ میں بھی انجیوگرافی کی مشین نصب ہو جائے گی تاکہ غریب اور مستحق مریضوں کو وہی سہولیات مل سکیں جو بڑے شہروں میں دستیاب ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے رب کے بے حد شکر گزار ہیں اور اپنی ٹیم کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے ہر قدم پر ساتھ دیا۔