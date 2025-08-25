جھنگ:سیوریج نظام کیلئے ایک ارب سے زائد کے فنڈز منظور
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر میں سیوریج کے نظام کی بحالی کے لیے ایک ارب روپے سے زائد کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔
واسا کے قیام کے بعد سیوریج لائنوں کی تنصیب کے لیے 2138 ملین روپے سے زائد،مسنگ سیوریج لائنوں کی تنصیب کے لیے 1484 ملین روپے سے زائد،گلیوں میں ٹف ٹائل لگانے کے لیے 1222 ملین روپے سے زائد،نالے کی تعمیر/روڑ سائیڈ ڈرین کے لیے 291 ملین روپے سے زائد،ڈسپوزل اسٹیشنز پر سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے 395 ملین روپے سے زائد،سیوریج لائنوں کی ڈیسلٹنگ کے لیے 109 ملین روپے سے زائد،واسا کے دفاتر کی تعمیر کے لیے 170 ملین روپے سے زائد،سیوریج لائنوں/نالوں کی صفائی، مشینری و آلات کی خریداری کے لیے 170 ملین روپے سے زائد،پائپ لائن کی تنصیب اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ تا ڈریج خیراوالا کے لیے 233 ملین روپے سے زائدکے فنڈز کی منظوری دی گئی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے واسا کے افسران کو فوری ڈیسلٹنگ و مشینری کی خریداری کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔