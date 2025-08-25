صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل :مبینہ مقابلہ، ساتھی کی فائرنگ سے ڈاکو زخمی

  • فیصل آباد
پیرمحل :مبینہ مقابلہ، ساتھی کی فائرنگ سے ڈاکو زخمی

پیرمحل(نمائندہ دنیا )مبینہ پولیس مقابلہ، خطرناک ڈاکواپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہوگیا۔ تفصیل کے مطا بق گائوں 536گ ب کے قریب پولیس کے اہلکاروں نے مو ٹر سائیکل پر سوار2مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا۔۔۔

تومذ کورہ افراد نے تعاقب کے خوف سے مو ٹر سائیکل کو پھینک کر قریبی جنگل میں موچہ زن ہوتے ہو ئے فائرنگ کر دی جبکہ پولیس نے بھی حق حفاظت خود اختیار کے تحت جوابی فائرنگ کی تو اسی دوران اظہر اقبال عرف جنوں سکنہ 294گ ب اپنے ہی ساتھی کی گولی ٹانگ میں لگنے سے زخمی ہوگیا ،تھا نہ رجانہ پولیس نے زخمی ملزم کو حراست میں لے کر طبی امداد کی فراہمی کے لئے ہسپتال منتقل کردیا ۔ ترجمان پولیس محمد عطاء اللہ کا کہنا تھا کہ زخمی ملزم اظہر اقبال عرف جنوں کے خلاف صوبہ کے مختلف تھا نوں میں ڈکیتی ، چوری اور نا جائز اسلحہ سمیت دیگر سنگین نوعیت کے متعدد مقدمات درج تھے ۔

 

