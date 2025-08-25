صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جکھڑ :نامعلوم افراد گھر سے نقدی اور سونا چوری کرکے فرار، مقدمہ درج

  • فیصل آباد
جکھڑ :نامعلوم افراد گھر سے نقدی اور سونا چوری کرکے فرار، مقدمہ درج

جکھڑ (سٹی رپورٹر )نامعلوم افراد گھر سے نقدی اور سونا چوری کرکے فرار، مقدمہ درج۔تفصیلات کے مطابق محلہ ذیشان کالونی کے رہائشی ظہیر عباس نے تھانہ سٹی پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 موٹر سائیکل سوار نامعلوم مرد اور خاتون کپڑے سلائی کروانے کے بہانے گھر میں داخل ہوئے ۔ اس دوران نامعلوم خاتون نے اس کی بیوی کو نشہ آور چیز سونگھا کر بیہوش کیا اور گھر میں موجود لاکھوں روپے نقدی اور لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات چوری کرکے فرار ہو گئے ۔ تھانہ سٹی پولیس نے تحریری درخواست ملنے پر مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

