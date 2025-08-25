پابندی کے باوجود کھلا پٹرول فروخت کرنے پر دکاندار گرفتار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) پابندی کے باوجود کھلا پٹرول بیچنے والا دکاندار حوالات پہنچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ بلوچنی کے علاقہ 65 ر۔ب میں پولیس نے دوران گشت ظہیر احمد نامی دکاندار کو حراست میں لے لیا جو مصروف شاہراہ پر کھلا پٹرول فروخت کر رہا تھا، پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
پابندی کے باوجود کھلا پٹرول بیچنے والا دکاندار حوالات پہنچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ بلوچنی کے علاقہ 65 ر۔ب میں پولیس نے دوران گشت ظہیر احمد نامی دکاندار کو حراست میں لے لیا جو مصروف شاہراہ پر کھلا پٹرول فروخت کر رہا تھا، پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔