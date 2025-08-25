ربیع اول کی آمد، مزدوروں کی جانب سے کیک کاٹا گیا
پینسرہ(نمائندہ دنیا )ربیع اول کی آمد کی مناسبت سے مزدوروں کی تنظیم پاکستان لیبر قومی موومنٹ کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں سینکڑوں مزدوروں نے شرکت کی ۔مزدور رہنماء رانا ناظم ،رانا ریاض،ملک ممتاز،شیخ نثار،بابا لطیف کی جانب سے تقریب کا انعقاد چک نمبر 66ج ب دھاندرہ درس سٹاپ پر کیا گیا جس میں مزدورں نے ماہ مقدس کی مبارکباد دیتے ہوئے وطن عزیز اور اسلام کی سر بلندی کے لئے بھی خصوصی دعا کی گئی۔ شرکاء نے ربیع الاول کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا۔