سمندری :عید میلاد النبی ؐ کے سلسلہ میں اے سی کی زیرِ صدارت میٹنگ
سمندری (نمائندہ دنیا )عید میلاد النبی ؐ کے بابرکت موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سمندری قمر محمود منج کی زیرِ صدارت ایک اہم میٹنگ کا انعقاد ہوا۔۔۔
جس میں عوامی نمائندگان، ڈی ایس پی، انجمن تاجران امن کمیٹی اور تحصیل بھر کے تمام اداروں کر سربراہان نے شرکت کی۔ میٹنگ میں جشنِ ولادتِ رسول ؐ کے سلسلے میں سکیورٹی، جلوس کے راستوں کی صفائی و روشنی ٹریفک کے انتظامات اور شہری سہولیات کے حوالے سے جامع حکمتِ عملی مرتب کی گئی ۔اجلاس میں سابق چیئرمین مارکیٹ محمد اسلم خصوصی طور پر شریک ہوئے جبکہ صدر مرکزی انجمن تاجران میاں شبیر احمد مہالمی،صدر منڈی بازاراسد عباس جاوید اور تمام مسالک کے ذمہ دران بھی موجود تھے ۔