کھرڑیانوالہ میں ناجائزتجاوزات، ٹریفک جام معمول،شہری خوار
بلوچنی (نمائندہ دنیا )کھرڑیانوالہ اڈہ چوک، مین بازار اور سروس روڈ پر ناجائز تجاوزات کی بھرمار ، عوام ذلیل و خوار ، ٹریفک جام معمول، عوامی وسماجی حلقوں کا اعلیٰ حکام سے سخت نوٹس لینے کا مطالبہ۔
تفصیلات کے مطابق پنجاب کی بڑی صنعتی میونسپل کمیٹی کھرڑیانوالہ اپنے باسیوں کو بنیادی سہولتیں دینے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے ۔ گزشتہ 20 سال سے ٹرانسپورٹ عام ہونے کے باوجود، کھرڑیانوالہ اڈہ چوک، مین بازار جھمرہ روڈ اور چاروں اطراف کے سروس روڈز پر ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے ، جس سے ٹریفک جام ، حادثات اور لڑائی جھگڑے معمول بن گئے ہیں ۔شام 5 بجے سے رات 9 بجے تک مین بازار، اڈہ چوک اور سیم نالہ سے دفتر 1122 کی طرف جانے والے سروس روڈز پر باربی کیو کے کاؤنٹر اور کرسیاں پوری سڑک پر پھیلی ہوتی ہیں جس سے ایک سائیڈ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے ۔عوامی سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ کھرڑیانوالہ میں ناجائز تجاوزات کے ذمہ دار ٹریفک وارڈنز اور بلدیہ ملازمین ہیں ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر حکام کو نوٹس لے کر ذمہ داران کیخلاف سخت قانونی کارروائی کرنی چاہئے ۔