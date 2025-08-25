کمالیہ اور گردونواح میں بارش سے نظام زندگی مفلوج
کمالیہ،جکھڑ (نمائندہ خصوصی ،سٹی رپورٹر ) کمالیہ اور گردونواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔
مسلسل بارش کے باعث سڑکیں اور نشیبی علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے جبکہ گلیوں میں کھڑا پانی شہریوں کے لیے آمد و رفت کا مسئلہ بن گیا۔ کئی مقامات پر بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہوگیا جس سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ بارش کے دوران بجلی کے فیڈرز ٹرپ ہونے سے متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے اور پانی کے ساتھ ساتھ بجلی کی بندش نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔