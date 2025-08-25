جڑانوالہ:علامہ اویس سرفراز اے ٹی آئی کے سٹی ناظم منتخب
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)انجمن طلبہ اسلام جڑانوالہ کے زیر اہتمام فکر رضا کانفرنس و الیکشن سیشن 2025-26 کا انعقاد کیا گیا۔
کانفرنس زیر صدارت ملک عمیر اعوان ناظم انجمن طلبہ اسلام جنوبی پنجاب منعقد ہوئی، جبکہ ملک افضل سردار اور رفیق انجمن جڑانوالہ نے خصوصی شرکت کی۔الیکشن میں کارکنان و ارکان نے کثرت رائے سے صاحبزادہ علامہ اویس سرفراز کو سٹی ناظم اور برادر رحمان گجر کو سٹی جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا۔ کارکنان واراکین نے نومنتخب عہدیداروں کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ۔