ڈجکوٹ :بزم نقشبندیہ کے زیراہتمام محفل پاک کا انعقاد
ڈجکوٹ(نمائندہ دنیا )بزم نقشبندیہ ڈجکوٹ کے زیر اہتمام استقبال ربیع الاول محفل کا انعقاد نجی مارکی میں ہوا ،جس میں مہمان اعزاز معروف عالم دین مولانا حامد سرفراز احمد قادری اور مہمان خصوصی عالمی مبلغ اسلام ثاقب رضا مصطفائی تھے ۔
ڈجکوٹ کے سینکڑوں شہریوں نے ثاقب رضا مصطفائی کا تاریخی استقبال کیا ،ثاقب رضا مصطفائی نے رسول پاکؐ کی سیرت بیان کی ، محفل کے میزبان ملک طارق ،ابوبکر ، ملک شفقت حسین رومی، ملک فرزند فیضی، سید ابرار حسین شاہ، رانا راشد و دیگر شامل ہیں ۔