صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جکھڑ :کبڈی ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں کی بہترین پرفارمنس، شائقین کی داد

  • فیصل آباد
جکھڑ :کبڈی ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں کی بہترین پرفارمنس، شائقین کی داد

جکھڑ (سٹی رپورٹر )بابا لٹھے شاہ سرکار کبڈی ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں کی بہترین پرفارمنس، شائقین کی بھرپور داد۔

کبڈی کے میدان میں سابق امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری خوشی محمد جٹ، سابق امیدوار قومی اسمبلی سردار سہیل احمد حیدر ڈوگر، سردار عباس ڈوگر، سردار ریاض ڈوگر، چودھری حیدر علی گریوال و دیگر مہمانان خصوصی کا والہانہ استقبال کیا گیاجبکہ فائنل میں پہنچنے والی دونوں کبڈی ٹیموں نے شائقین کے سامنے دلچسپ اور پرجوش مقابلہ پیش کیا، جس پر شائقین نے ان کی کارکردگی کو سراہا ۔ پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں کے کپتانوں نے مہمانانِ خصوصی سے انعامات وصول کئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:رہائشی علاقوں میں کچرا کولیکشن پوائنٹس وبال جان،بدبو سے مکینوں کو مشکلات

مدثر قیوم نا ہرا کی بیٹے کیساتھ نوازشریف سے مری میں ملاقات

نیشنل کیڈٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں گوجرانوالہ فاتح

نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل کامیابی کا ضامن:رضا ثاقب

منڈی بہائوالدین: زرعی گریجوایٹس کی سلیکشن کیلئے انٹر ویوز

اصلاح امت فاؤنڈیشن ڈسکہ کی جشن عید میلاد النبی ؐ منانے کی تیاریاں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر