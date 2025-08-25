جکھڑ :کبڈی ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں کی بہترین پرفارمنس، شائقین کی داد
جکھڑ (سٹی رپورٹر )بابا لٹھے شاہ سرکار کبڈی ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں کی بہترین پرفارمنس، شائقین کی بھرپور داد۔
کبڈی کے میدان میں سابق امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری خوشی محمد جٹ، سابق امیدوار قومی اسمبلی سردار سہیل احمد حیدر ڈوگر، سردار عباس ڈوگر، سردار ریاض ڈوگر، چودھری حیدر علی گریوال و دیگر مہمانان خصوصی کا والہانہ استقبال کیا گیاجبکہ فائنل میں پہنچنے والی دونوں کبڈی ٹیموں نے شائقین کے سامنے دلچسپ اور پرجوش مقابلہ پیش کیا، جس پر شائقین نے ان کی کارکردگی کو سراہا ۔ پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں کے کپتانوں نے مہمانانِ خصوصی سے انعامات وصول کئے ۔