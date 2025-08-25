صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل:22 کروڑ مالیتی سرکاری زمین قبضہ مافیا سے واگزار

  • فیصل آباد
پیرمحل (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر پیر محل کی زیر قیادت محکمہ مال کی کارروائی میں 22 کروڑ روپے مالیت کا سرکاری رقبہ واگذار کروالیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم سندھو کے حکم پر اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل ذوالفقار صابر کی قیادت میں عملہ ریونیو، تحصیلدار عمران عباس، نائب تحصیلدار غلام مرتضیٰ، حلقہ پٹواری بابر سلطان، انکروچمنٹ سکواڈ، عملہ میونسپل کمیٹی، محکمہ سول ڈیفنس اور پولیس نفری کے ہمراہ چک نمبر 768 گ ب میں رقبہ بقایا سرکار ی چراگاہ 433 کنال قبضہ مافیا سے واگذار کروالیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل کا کہنا ہے کہ حکومتی اثاثوں کے تحفظ کے لیے پوری طرح متحرک ہیں اور سرکاری زمینوں پر کسی صورت غیر قانونی قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور سرکاری زمین پر کسی کو ناجائز قبضہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔

 

